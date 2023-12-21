21 декабря 2023, 16:06
Профессор Романов рассказал, что большая часть используемых сленговых выражений появилась из-за развития соцсетей
Доктор филологических наук, профессор ТГПУ имени Л. Н. Толстого Дмитрий Романов в беседе с «Тульской службой новостей» объяснил, каким образом сленг проявляется в речи у современных людей.
Как отметил филолог, большая часть используемых ныне выражений появилась благодаря развитию социальных сетей и блогерства.
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«Такие слова как кринж, агриться, хейтить, рофлить в значении „шутить“ являются, как правило, результатом реакции на те сюжеты, которые молодые люди видят в интернете», — сказал он.
Лингвист также подчеркнул, что большая часть современной молодежной лексики заимствована из английского языка, поскольку контент, который появляется в соцсетях, — в основном западного происхождения.
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