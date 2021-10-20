Профессор РГГУ потерял квартиру после разговора с телефонными мошенниками

76-летний профессор РГГУ, философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой телефонных мошенников, которые представились работниками Центробанка. Он лишился квартиры: во время разговора с ними профессор подписал договор о купле-продаже, чтобы «спасти недвижимость».

Об этом РБК рассказал адвокат ученого, председатель Московской коллегии адвокатов «Единство» Сергей Худяков. Он отметил, что профессор недавно перенес ковид — вскоре после этого ему позвонили люди, которые представились сотрудниками Центробанка.

Они заявили, что с его счетами происходят мошеннические действия — чтобы спасти деньги и поймать преступников, нужно снять все деньги и внести их на другой счет. После этого они попросили его взять кредит в банке и тоже положить деньги на другой счет.

«После сказали, что квартирой профессора тоже заинтересовались мошенники, предложили вариант ее спасти. Сказали, что знают, что скоро придут риелторы-мошенники, и Игорю Григорьевичу (Яковенко — прим. ред.) нужно сделать вид, что он не знает о том, что это схема обмана, подписать договор купли-продажи», — сказал адвокат.

Профессор сделал все, что ему сказали, и подписал договор. Деньги, которые он получил за продажу, он отдал людям в машине. По словам мошенников, это были полицейские, которые расследовали дело о нечестных риелторах. Как только Яковенко это сделал, звонившие перестали выходить на связь.

А вскоре появился покупатель квартиры, который в грубой форме напомнил профессору, что недвижимость ему не принадлежит и он должен выехать — вместе с несовершеннолетним ребенком, который с ним жил. Яковенко рассказал изданию, что покупатель обещал вернуться 20 октября, чтобы срезать двери и выгнать его из квартиры, если он не съедет к тому моменту.

Профессор также подчеркнул, что общался с аферистами несколько месяцев — с августа по октябрь. В течение всего этого времени «сотрудники Центробанка» запрещали ему рассказывать обо всем близким, потому что это могло сорвать операцию. Сейчас профессор обратился в прокуратуру — он подал заявление 14 октября, когда осознал, что стал жертвой мошенников.