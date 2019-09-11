Профессор кафедры труда рассказала, кому выгоден переход на четырехдневку

Названы плюсы и минусы ввода короткой рабочей недели в России Подробнее

По ее словам, сейчас трудовое законодательство предусматривает пятидневную, 40-часовую рабочую неделю, а также переработки в границах дозволенного ТК. Сокращение рабочего времени может привести к снижению заработной платы, если зарплата будет насчитываться в соответствии с отработанным временем. По ее словам, сохранять зарплату сотрудников при сокращении рабочего времени не выгодно.

«Я вижу только такой вариант сейчас — показывать, что у него 20 человек работает в подобном режиме и иметь какой-то процент снижения налогообложения по фонду оплаты труда. Нужно же чем-то заинтересовать работодателя? При сокращении объемов работ ему не выгодно сохранять ту же зарплату», — заявила Самраилова.

По ее мнению, при переходе на четырехдневку необходимо учитывать оформление трудовых отношений, последствия для уровня заработных плат, для какой категории людей это может сгодиться и для какой возрастной группы. Самраилова считает, что такие новшества могут подойти только людей предпенсионного возраста. Четырехдневная рабочая неделя подразумевает больше времени для отдыха и меньше потерь для здоровья.