Профессор рассказала, как научиться копить деньги, не ущемляя себя

Профессор департамента экономической безопасности и управления рисками факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Юшкова перечислила несколько способов накопления денег. Она отметила, что нужно учиться жить не от зарплаты до зарплаты, а покупать что захочется в любой момент. Об этом написала Pravda.Ru.

Первым способом накопления, по словам профессора, может быть отложенная в копилку сдача. Даже 50 рублей в день в конце года могут обернуться в круглую сумму. Также можно откладывать деньги в соответствии с числами на календаре, например, первого числа вы откладываете один рубль, второго числа — два рубля. За три месяца по такому методу можно накопить 50 500 рублей.

Еще одним способом накопления являются вклады в банковские продукты. Получив кредитную карту, можно не только покрыть необходимые траты, но и даже заработать, например, благодаря системе кешбэка.

Различные бонусные программы и кешбэки будут выгодны при умелом их выборе и использовании. Профессор рекомендует обратить внимание на то, куда идут основные траты и уже искать те кредитные карты, которые предлагают именно в этих категориях наибольшее количество бонусов.

Карта рассрочки, по словам эксперта, также может принести свои плюсы, если пользоваться ей умело. Например, недавно появилась виртуальная карта небанковской рассрочки. Ее особенность заключается в том, что не нужно подписывать бумаги и заполнять договоры.