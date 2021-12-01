Профессор РАН рассказал, как переубедить антиваксеров

Доктор психологических наук Тимофей Нестик призвал не запугивать потенциальных ковидных больных, а строить гибкие договорные отношения с реальностью. Их лучше формировать на позитивном ключе.

Профессор РАН, психолог Тимофей Нестик выступил против экскурсий в красные зоны клиник как способа воздействовать на противников вакцинации. Он счел, что пугающие кадры с «тяжелыми» пациентами могут только ухудшить состояние заболевших, которые действительно испугаются и отложат визит к врачу, передает РБК.

«Важно объяснить, что коронавирус — это на всю жизнь, это нужно принять, учесть все риски и построить гибкую систему договора», — заявил Нестик, призывая сделать упор на планы на будущее.

Подобными позитивными планами на будущее могут стать увеличение продолжительности жизни, улучшение ее качества и другие цели.

Ранее Нестик рассказал, почему даже некоторые медики могут поверить в мифы вокруг вакцинации. Он считает, что это обусловлено психологическими травмами из-за пандемии, когда человек теряет внутреннюю точку опоры и хочет заручиться эмоциональной поддержкой окружающих.