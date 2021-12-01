Профессор РАН объяснил, почему некоторые медики верят в мифы о вакцинации

Профессор, куратор исследований влияния СOVID-19 на психику в Институте психологии РАН Тимофей Нестик рассказал, почему даже некоторые медики могут поверить в мифы вокруг вакцинации. Он считает, что это обусловлено психологическими травмами из-за пандемии, когда человек теряет внутреннюю точку опоры и хочет заручиться эмоциональной поддержкой окружающих.

«Вне зависимости от уровня образования мы все уязвимы», — сказал профессор в беседе с РБК. Нестик считает, что любой человек может найти такую конструкцию, которая сделает практически любую теорию непротиворечивой в его глазах. Например, некоторые находят поддержку от тех, кто верит в теории заговора. Такая поддержка просто помогает человеку пережить его стресс, и потому он за нее цепляется.

О правдивости такого мнения говорит и статистика. Институт психологии РАН минувшим летом провел опрос. Исследование продемонстрировало, что более половины из тех, кто выступает против вакцинации хотя бы в ближайшее время, услышали мифы о ее вреде от кого-то из своих знакомых или даже от врачей. Кто-то посоветовал человеку не ставить прививку, и в их лице он нашел поддержку в трудное для него время нестабильности.

Нестик также отметил, что доверие к мифам и теориям заговора может быть обусловлено и уровнем компетенции медика, его специализацией. Кроме того, играет свою роль низкий уровень социального доверия и прошлый негативный опыт.