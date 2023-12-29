Общество 29 декабря 2023, 13:31 Профессор РАН Москалев: сладости и газировка способны ускорить процесс старения

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Профессор РАН Алексей Москалев посоветовал россиянам позаботиться о здоровом долголетии. Для этого необходимо отказаться от некоторых продуктов, отметил эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, человеку не хватает ферментов для переваривания сладостей и газировки. Из-за их употребления появляются болезни артерий и снижение емкости легких.

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Москалев отметил, что сохранить молодость поможет образ жизни. Важно уделять внимание своевременной профилактике онкологии и деменции, добавил «ФедералПресс».