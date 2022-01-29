Профессор попросил вернуть девятилетнюю студентку МГУ в школу

Профессор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров в беседе с «МК» посоветовал девятилетней студентке МГУ вернуться в школу. Он выразил уверенность, что девочке еще слишком рано учиться в вузе. Когда она будет расти, у нее могут появиться другие интересы, которые никак не связаны с психологией.

«Она могла бы вернуться в какую-то хорошую школу. И неважно, что она сдала ЕГЭ. В Москве много хороших частных школ, и я бы на их месте сказал бы: давайте девочка у нас поучится, давайте посмотрим», — считает Александров.

Профессор высказал предположение, что именно учеба в школе могла бы помочь ребенку освоить социальные навыки, потому что девочка будет больше общаться со сверстниками. К тому же, она может стать гораздо более самостоятельной в поведении. Все-таки, отметил профессор, старшая школа — тоже хорошая школа жизни. Некоторые моменты просто нужно пережить.

Девятилетняя студентка МГУ в восемь лет сдала ЕГЭ и сейчас учится на платном отделении на факультете психологии МГУ. Во время сессии между отцом девочки и педагогами возник конфликт. Родитель заявил, что студентку якобы специально завалили на экзамене.