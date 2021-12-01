Профессор Покровский допустил изобретение лекарства от ВИЧ в ближайшие 10 лет

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается 1 декабря. В этот день NEWS.ru поговорили с заведующим специализированным научно-исследовательским отделом эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессором Вадимом Покровским о том, когда изобретут лечение от ВИЧ и о том, что нужно делать для профилактики инфекции.

ВИЧ внедряется в ДНК клетки человека, и современные препараты не могут его достигнуть. Однако разработки в этой области ведутся уже много лет и есть вероятность, что полностью излечивать ВИЧ человечество научится уже в ближайшем десятилетии, считает медик.

«Один из методов, который исследуется, — это уничтожение вируса путем его активации. То есть сначала нужно активировать вирус, который находится в скрытой форме, и потом убить его препаратами. Но пока это не получается сделать. Другая идея заключается в том, чтобы достать вирус прямо в геноме, это так называемая генная терапия», — рассказал Покровский.

Он добавил, что пока лекарства, полностью искореняющего ВИЧ из организма, не существует, необходимо активно заниматься профилактикой заболевания.

«Нужно не просто увеличивать финансирование закупок для лечения уже больных, но радикально менять подходы к предупреждению новых случаев: вводить половое просвещение в школах, обучать безопасному поведению взрослых, снижать цены на презервативы, внедрять программы уменьшения ущерба от потребления инъекционных наркотиков, как это делается в странах Европы», — подчеркнул профессор.