Общество 16 мая 2023, 16:50 Профессор Платонов рассказал, что чаще всего клещи обитают на опушках

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Существует мнение, что чаще всего клещи живут в глухом лесу, но это не так. Встретить этих насекомых можно и на опушках, рассказал изданию Pravda.Ru профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник в лаборатории природно-очаговых инфекций Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Платонов.

Клещи любят находиться в затемненных влажных местах. Выбираясь на природу, следует обращать внимание на то, чтобы поляна была солнечной и проветриваемой.

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Профессор добавил, что если вы заметили на теле клеща и не имеете возможности попасть к врачу, то стоит удалить его самостоятельно.

«Если специалист далеко, тогда нужно удалять самому, потому что чем он дольше сидит, тем больше вероятность заражения», — отметил Платонов.