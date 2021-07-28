Профессор Петрушко: крещение Руси оказало большое влияние на ход мировой истории

День крещения Руси оказал большое влияние на ход мировой истории. Особое влияние этого события ощущается в станах бывшей Российской империи, рассказал кандидат исторических наук, профессор кафедры общей и русской церковной истории и канонического права Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко, написал «Ридус».

Историк напомнил, что даже в имперский период, когда церковь находилась в подчинении у государства, власть декларировалась как православная. Российский государь венчался в православном храме, на царство его помазывали. Князь Владимир во многом перенес нормы церковно-государственных отношений на русскую почву, где они получили свое самобытное развитие. То, что россияне отмечают этот праздник на государственном уровне, говорит об актуальности православных истоков.

В России он называется День памяти крестителя Руси Великого князя Киевского Владимира и празднуется 28 июля. Православные верующие Украины, Белоруссии, Молдавии и других странах канонической территории РПЦ также не остаются в стороне.

«В 1988 году, после исторической встречи Горбачева с патриархом Пименом и членами Синода Православной Церкви, начала уходить в прошлое атеистическая политика Советского государства. Фактически государство прекратило деятельность по подавлению религиозной жизни вообще, но прежде всего, конечно, Русской православной Церкви», — сообщил Петрушко.

Вообще, православие объединяет намного больше народов, чем восточные славяне. Оно сближает русских с сербами и другими традиционно православными народами, например, с Польшей. Хотя в ней уже давно действует Польская православная Церковь.

Говоря про православных верующих Украины Петрушко отметил, что там до сих пор проходит множество мероприятий, которые собирают сотни тысяч человек. Буквально недавно в Киеве прошел крестный ход, в котором поучаствовало 350 тысяч человек. Это мероприятие показало, что представляет из себя православие на Украине и что оно едино с русским, заключил профессор.