Профессор оценил перспективы отказа от мигрантов в Москве

Проректор по стратегии и работе с органами власти Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» перспективы отказа Москвы от мигрантов.

По мнению Сафонова, какие-то предприятия, которые испытывают нехватку кадров, постараются автоматизировать процессы. Он заметил, что сейчас компании в основном стремятся закрыть дефицит мигрантами.

«Целенаправленно привлекают в странах их размещения: подписывают соглашения с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизией, проводят там набор. Но это зависит от политики. Можно ставить задачу развивать высококвалифицированный труд, это важно с точки зрения экономики», — обратил внимание профессор.

Он перечислил последствия ставки на дешевый труд, среди которых — низкая платежеспособность населения, низкие темпы роста экономики, борьба государства с бедностью.

«Поэтому наиболее перспективным всё-таки видится план, который позволит повысить производительность труда в несколько раз и увеличить зарплату», — добавил Сафонов.