Профессор МГУ Ведута назвала необходимый доход для студентов

Студентам для нормальной жизни в России необходимо получать 30-45 тысяч рублей в месяц, считает завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова Елена Ведута. Об этом она рассказала ИА НСН.

«Конечно, 15 тысяч недостаточно при таких высоких ценах на все продукты питания. Кроме того, любой студент хочет еще и одеться, пойти в кафе, бар. 40-45 тысяч — это ближе к истине», — сказала она.

Ведута подчеркнула, что существующего размера стипендий недостаточно не только для нормальной жизни, но и для выживания.

«Даже с повышенными стипендиями прожить невозможно, они все равно очень маленькие. Это как с пенсионерами — пенсии не позволяют им уходить на отдых, они работают либо рассчитывают на своих детей. Студент становится студентом, если позволяют жизненные условия, если есть родители, которые продолжают тянуть его на себе, чтобы дать образование», — сказала профессор.