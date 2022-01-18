Профессор МГИМО Лабин объяснил, в каких ситуациях государства эвакуируют своих дипломатов

Государство может принять решение об эвакуации дипломатов и их семей из страны в случае, если их жизни угрожает опасность. Об этом «Газете.ru» рассказал профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин.

«В данном случае действует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Сотрудники иностранных миссий и посольств находятся в долгосрочной командировке, разумеется, вместе со своими семьями. В экстренных ситуациях, которые представляют угрозу жизни, здоровью, безопасности данных лиц, такие меры допускаются, они могут быть приняты», — рассказал Лабин.

Так он прокомментировал сообщение The New York Times о том, что Россия якобы планирует эвакуировать дипломатов из Украины.