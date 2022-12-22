22 декабря 2022, 15:40
Профессор МГИМО Юрий Вяземский призвал россиян читать исторические произведения
Писатель, профессор МГИМО, ведущий телепрограммы «Умницы и умники» Юрий Вяземский призвал россиян сделать упор на исторические произведения. Об этом написало ИА НСН.
«Я могу точно рекомендовать, что нужно больше читать книжек по возможности, особенно по истории. Сейчас Россия и весь мир находятся в сложном моменте. Мир, который идет, будет другой, это мудрые люди понимают», — сказал Вяземский.
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Он также признался, что любит перечитывать романы Булгакова «Мастер и Маргарита» и «Белая гвардия».
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