Общество 18 января 2024, 15:52 Профессор Малышев: утки могут быть источником кишечной палочки в купелях

Читать 360tv в

Инфекционист, профессор Николай Малышев объяснил в беседе с «Ридусом» прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что в двух крещенских купелях в Воронежской области специалисты обнаружили повышенное содержание кишечной палочки.

По словам специалиста, в этом нет ничего удивительного, поскольку утки спокойно выделяют кишечную палочку.

Реклама

«Многие птицы не улетают, в том числе и утки, а утки спокойно выделяют кишечную палочку», — сказал профессор.

Малышев призвал не лезть купаться в те места, где не проходила проверка.