28 декабря 2023, 16:54
Профессор Кристи Арчулета рассказала, как снизить финансовый стресс в конце года
Профессор Арчулета: важно не зацикливаться на негативных переживаниях
Профессор финансового планирования в Университете Джорджии Кристи Арчулета в беседе с журналистами Bloomberg посоветовала не зацикливаться на негативных переживаниях по поводу финансовых решений, которые уже нельзя отменить.
По ее словам, неспособность определить истинные чувства затрудняет поиск новых решений и еще больше вгоняет в тоску, написал «Ридус».
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Чтобы снизить финансовый стресс в конце года, стоит попытаться извлечь уроки из прошлых ошибок, добавила эксперт.
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