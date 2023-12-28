Общество 28 декабря 2023, 16:54 Профессор Кристи Арчулета рассказала, как снизить финансовый стресс в конце года Профессор Арчулета: важно не зацикливаться на негативных переживаниях

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Профессор финансового планирования в Университете Джорджии Кристи Арчулета в беседе с журналистами Bloomberg посоветовала не зацикливаться на негативных переживаниях по поводу финансовых решений, которые уже нельзя отменить.

По ее словам, неспособность определить истинные чувства затрудняет поиск новых решений и еще больше вгоняет в тоску, написал «Ридус».

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Чтобы снизить финансовый стресс в конце года, стоит попытаться извлечь уроки из прошлых ошибок, добавила эксперт.