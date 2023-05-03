Общество 03 мая 2023, 18:37 Профессор Красуцкий посоветовал собирать только известные грибы

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При сборе грибов нужно руководствоваться главным правилом — брать только те, в которых точно уверены. Об этом Ura.ru рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры общей экологии Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Борис Красуцкий.

Он напомнил, что при малейших сомнениях стоит отказаться от грибы. Потому что брать следует только известные и проверенные виды.

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«В Челябинской области не так много ядовитых, опасных для человека грибов. Встречаются они довольно редко. Необходимо хорошо знать по внешним признакам съедобные грибы и избегать неизвестные», — сказал Борис Красуцкий.

Как добавил RT, при первых признаках отравления нужно сразу же обратиться к врачу.

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