Профессор Кондратова назвала предмет, где скапливается больше всего опасных бактерий

Доктор медицинских наук, профессор РАН Наталья Кондратова заявила, что на смартфонах ежедневно скапливается наибольшее количество вредных и порой очень опасных микробов и бактерий. Об этом написала «Газета.ru».

Любой человек, по словам профессора, практически не расстается со своим мобильным устройством. Он носит его в руках, прикладывает к уху, тем самым затрагивая большую часть лица. Некоторые граждане имеют привычку доставать телефон в туалете. В таком случае на экран телефона могут попасть бактерии золотистого стафилококка, которые затем проникают в слизистую.

Также профессор посоветовала обращать внимание на предметы общественного пользования: на поручни, ручки дверей, тележки и корзины в супермаркете.

«В заведениях общепита я рекомендовала бы мыть руки с мылом сразу после того, как был сделан заказ, и меню вам больше не понадобится. Через предметы общественного пользования могут распространяться и вирусы — норовирусы, ротовирус, вирусы гриппа, аденовирус и вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19», — отметила она.

Кондратова подчеркнула, что после каждого посещения общественных мест необходимо тщательно мыть руки с мылом, а затем обрабатывать их антисептическим средством.