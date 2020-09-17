Профессор: кольцевые перекрестки решат проблему безопасности на дорогах

Он отметил, что кольцевые пересечения более безопасные, экологически чистые и не создают пробок.

Эксперт отметил, что в России только сейчас стали отказываться от «канализированных» дорог пересечениям с левым поворотом.

«По кольцевому движению лет восемь назад мы подготовили документ для Росавтодора, который говорит о кольцевых пересечениях дороги. Там есть картинки, где в населенных пунктах на один км дороги до восьми кольцевых пересечений. Мы говорим, что это — путь. Но, к сожалению, приходится доказывать необходимость их применения», — поделился профессор.

При этом он выступил против повсеместного отказа от левого поворота на дорогах. Аргументировал он это тем, что от них зависит пропускная способность автодорог.