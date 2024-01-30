Общество 30 января 2024, 14:34 Профессор Язев: после вспышки высокого класса на Солнце не стоит ожидать магнитных бурь

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Профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев в разговоре с «Известиями» призвал россиян не беспокоиться из-за вспышки высокого класса на Солнце. По его словам, новые магнитные бури не предвидятся.

Эксперт объяснил, что указанная активная область находилась у западного края солнечного диска. Высока вероятность того, что выброс пройдет мимо Земли.

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«Сейчас на диске Солнца нет крупных групп пятен, это значит, что в ближайшие дни магнитных бурь ожидать не следует, магнитная обстановка будет спокойной», — процитировал RT Язева.