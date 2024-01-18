18 января 2024, 17:18
Профессор Ивашевский рассказал, что привезенные из-за границы яйца отличаются от отечественных цветом желтка и вкусом
Доктор технических наук, профессор Александр Ивашевский в беседе с изданием «7Дней» объяснил, в чем различия между отечественными и импортными яйцами. По словам специалиста, этот продукт от разных производителей практически не отличается по составу полезных микроэлементов.
Импортные яйца имеют немного другой цвет желтка и непривычный вкус. Кроме того, продукт, привезенный из Турции и Азербайджана, будет отличаться свежестью.
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Покупая яйца, главное обращать внимание на целостность скорлупы. Если она потрескавшаяся, продукт будут портиться гораздо быстрее, добавил Ивашевский.
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