Общество 11 августа 2023, 10:52 Профессор ИКИ РАН Митрофанов: станция «Луна-25» впервые исследует полярный район Луны

Читать 360tv в

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» состоялся 11 августа. Главная цель миссии — впервые в истории исследовать полярный район Луны, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, станция оснащена новейшей электроникой и современными системами приема-передачи информации и управления приборами. Исследовать лунный грунт будут прямо на борту станции.

Реклама

Митрофанов также добавил, что до окололунной орбиты «Луна-25» доберется предварительно за 5 дней.