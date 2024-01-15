Общество 15 января 2024, 17:08 Профессор Идова: оптимисты имеют более стойкий иммунитет, чем пессимисты

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Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета Галина Идова заявила, что тип личности человека и иммунная система имеют связь. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам эксперта, любые эмоции оказывают влияние на защитную функцию организма. Тот же паттерн сохраняется и при разном взгляде на жизнь, добавило ИА НСН.

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Так, оптимисты имеют повышенное содержание иммунных клеток в крови. У пессимистов же их количество снижено, отметила специалист.