15 января 2024, 17:08
Профессор Идова: оптимисты имеют более стойкий иммунитет, чем пессимисты
Профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета Галина Идова заявила, что тип личности человека и иммунная система имеют связь. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам эксперта, любые эмоции оказывают влияние на защитную функцию организма. Тот же паттерн сохраняется и при разном взгляде на жизнь, добавило ИА НСН.
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Так, оптимисты имеют повышенное содержание иммунных клеток в крови. У пессимистов же их количество снижено, отметила специалист.
Ученые
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