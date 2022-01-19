Профессор Хотимченко заявил, что допустимой дозы алкоголя не существует

Профессор, доктор медицинских наук Сергей Хотимченко заявил, что не стоит пить алкоголь каждый день, даже если это будет один бокал вина или другого напитка. По словам ученого, допустимой дозы горячительных коктейлей не существует, написал сайт NEWS.ru.

В здоровом организме, по его словам, на протяжении суток синтезируется 10 граммов алкоголя, однако они «сгорают» за доли секунды.

«В организме здорового человека синтезируется каждый день около 10 граммов алкоголя. Но они сразу сгорают, и жизнь их составляют доли секунды, если не меньше. Понимаете, нет допустимой дозы алкоголя. Есть работы, говорящие о том, что можно выпить бокал вина в день, что это даже полезно, но это истории из жизни скорее. Говорят, что в вине содержатся полезные вещества, защищающие от атеросклероза, но это работы не с точки зрения доказательной медицины», — добавил Хотимченко.

В заключении он отметил, что употребление даже маленьких доз спиртного может перерасти в алкоголизм. Все зависит от генетического кода человека.