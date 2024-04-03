Общество 03 апреля 2024, 17:15 Профессор Холод: цены на овощи в РФ упадут в пять раз к июню

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Доктор экономических наук и профессор Леонид Холод рассказал о предстоящей динамике цен в России на овощи из «борщевого набора». К июню стоимость упадет в 4-5 раз, отметил эксперт в беседе с ИА НСН.

«Сначала цены запредельные на молодые все эти вещи, а потом начинается потихоньку наш российский урожай: появляется картошка, которая дешевле, чем импортная», — пояснил специалист.

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Он также добавил, что уже летом покупатели будут тратить на помидоры не 170-200 рублей, как сейчас, а 60-90 рублей.