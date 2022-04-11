Профессор Гусева объяснила, как не поддаваться паническому состоянию

Профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ЛФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, заведующая кафедрой арт-терапии Института междисциплинарной медицины Мария Гусева рассказала сайту kp.ru, как не поддаваться паническому состоянию и справиться со стрессом.

По словам эксперта, во времена неопределенности лучше всего помогает творчество и личная реализация.

«Наилучший способ — заняться наконец реализацией своих творческих идей. Тех самых, которые мы всегда откладываем на потом. Меньше реагировать на внешние раздражители и, самое главное, слухи», — сообщила она.

По словам профессора, непродолжительный стресс в какой-то степени даже полезен. Организм, таким образом, тренируется выбросом адреналина, но вот длительное пребывание истощает кору надпочечников.

Гусева отметила, что хорошо справиться с тревожностью и стрессом помогают медитации и физические упражнения.

«Помимо аутотренинга, медитации, дозированной физической нагрузки (прогулки или пробежки по утрам, плавание), можно для длительного приема рекомендовать мягкие лекарства, в частности, препараты на основе пустырника и валерьяны или Тенотен. Последний не только снимает излишнюю тревожность, но и нормализует функцию вегетативной нервной системы в целом», — резюмировала специалист.