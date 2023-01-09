Общество 09 января 2023, 22:58 Профессор Финансового университета спрогнозировал перестройку на российском рынке труда

Читать 360tv в

В 2023 году у многих работодателей возникнет необходимость оптимизировать расходы на персонал, что приведет к структурной перестройке российского рынка труда. Об этом РБК заявил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов

По словам эксперта, такие возникшие расходы повлекут за собой рост числа самозанятых граждан.

Реклама

Как сообщили РИА ФАН, в связи с переходом из привычного формата трудовых отношений в режим самозанятости российский рынок труда ожидает структурная перестройка.

Реклама