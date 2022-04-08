Профессор Безруких рассказала, как помочь ребенку избежать зависимости от гаджетов

Профессор Марьяна Безруких дала советы для родителей, которые помогут детям избежать зависимости от гаджетов. Об этом сообщило агентство Аmmiac.

По данным сайта «Дни.ру», Безруких рекомендовала не давать детям до трех лет гаджеты в принципе.

«В раннем детстве ребенку необходимо непосредственное общение с родителями и другими людьми», — пояснила Безруких.

Также эксперт добавила, что нельзя использовать телефоны или компьютеры, чтобы отвлечь или успокоить ребенка. Это вызывет сильное привыкание, и в дальнейшем ему в любой стрессовой ситуации будет требоваться гаджет.