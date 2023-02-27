27 февраля 2023, 18:30
Профессор Александр Шпунт рассказал, чем запомнился политолог Глеб Павловский
Глеб Павловский был одним из величайших политических деятелей, который первым стал сотрудничать с журналистами в рамках политпроектирования. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал профессор Александр Шпунт.
По его словам, именно Павловского нужно благодарить за модель Think Tank, которую используют и в наше время. Как добавило РИА ФАН, его уважали даже люди, у которых были абсолютно противоположные взгляды на политику.
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«Павловский — отец русского политического менеджмента как профессии. До него политического менеджера как профессионала не было», — отметил Александр Шпунт.
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