Общество 21 ноября 2023, 16:31 Профессиональный оратор Добромирова посоветовала перед публичным выступлением набросать план с тезисами

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Профессиональный и мотивационный оратор, тренер по спокойствию, лидерству и эффективности Галина Добромирова в беседе с изданием «ФедералПресс» дала советы россиянам, как перестать бояться публичных выступлений.

Перед началом выступления эксперт рекомендует составить небольшой план, а также продумать вступительную и заключительную части. Под каждый пункт плана необходимо набросать тезисы.

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Также можно попробовать порепетировать перед зеркалом, обращая внимание не только на мимику и жесты, но и на произношение. Очень важно, чтобы оно было для слушателя приемлемым, добавила специалист.