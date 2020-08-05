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    05 августа 2020, 02:29

    Декрет под учебу. Женщин отправят на профессиональную переподготовку

    Наталья Жуковская

    Россиянкам в декрете предложат пройти профессиональную переподготовку. Женщины смогут добровольно освоить одну из востребованных профессий, сообщила газета «Известия».
    Декрет под учебу. Женщин отправят на профессиональную переподготовку

    Центры занятости обяжут направлять россиянок на обучение, но идти или нет, решат сами женщины. Автором инициативы является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Проект могут рассмотреть уже в осеннюю сессию.

    «В профильном комитете по труду подчеркнули, что обучение должно быть добровольным. Аналогичного мнения придерживаются во фракциях Госдумы и в экспертном сообществе», — пишет газета.

    Правительство уже дало положительное заключение. Если закон примут, то в статью 23 закона «О занятости населения в РФ» будут внесены соответствующие изменения.

    Также в законопроекте есть пункт, по которому россиянки смогут обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

    Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, создадут условия для их быстрой адаптации при возвращении к трудовой деятельности, а также дополнительные возможности для совмещения ими родительских и семейных обязанностей

    Отзыв правительства

    В ЛДПР сказали, что поддерживают инициативу, если женщины смогут абсолютно бесплатно получить профессиональную подготовку.

    Новости SMI.FM