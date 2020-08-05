Декрет под учебу. Женщин отправят на профессиональную переподготовку

Центры занятости обяжут направлять россиянок на обучение, но идти или нет, решат сами женщины. Автором инициативы является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Проект могут рассмотреть уже в осеннюю сессию.

«В профильном комитете по труду подчеркнули, что обучение должно быть добровольным. Аналогичного мнения придерживаются во фракциях Госдумы и в экспертном сообществе», — пишет газета.

Правительство уже дало положительное заключение. Если закон примут, то в статью 23 закона «О занятости населения в РФ» будут внесены соответствующие изменения.

Также в законопроекте есть пункт, по которому россиянки смогут обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Предложенные изменения будут способствовать получению женщинами новых профессиональных навыков, соответствующих современным потребностям экономики, создадут условия для их быстрой адаптации при возвращении к трудовой деятельности, а также дополнительные возможности для совмещения ими родительских и семейных обязанностей Отзыв правительства

В ЛДПР сказали, что поддерживают инициативу, если женщины смогут абсолютно бесплатно получить профессиональную подготовку.