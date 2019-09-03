Профессионализм на грани фантастики. Как в Ступине врачи спасли беременную и ее малыша

В ступинский роддом на днях поступила женщина со смертельно опасным разрывом матки. Такие случаи чреваты летальным исходом и для мамы, и для младенца. За считанные минуты медики подняли роженицу в операционную. Они помогли появиться на свет малышу, при этом женщина не пострадала.

Сегодня у спасенных мамы и малышки врачебный осмотр — Мария с недельной Василисой приехали в Ступинскую ЦРКБ. Мария рассказывает — шел 9-й месяц беременности, у нее было великолепное самочувствие и неожиданно возникла резкая боль в животе. Благо, в этот момент беременная находилась на плановом приеме в женской консультации.

«По дороге у меня уже заболел живот, меня здесь осмотрели и сказали, что нужно сделать УЗИ. Оно показало, что у меня расхождение шва, срочно нужно делать операцию — кесарево сечение», — рассказывает Мария Репкина.

С опасным разрывом матки женщину экстренно подняли в операционную. На это ушло не больше пяти минут. По словам медиков, подобные случаи чаще всего оборачиваются летальным исходом. Поэтому счет шел на минуты.

«Разрыв матки — одно из критических состояний в акушерстве. У нас уже была развернута операционная, мы просто начали операцию и сделали это дело. Если бы не сделали, из матки в таких случаях плод может выйти в брюшную полость и погибнуть. Дальше может начаться кровотечение, в виду нарушения целостности матки. От него и мама и ребенок могут погибнуть», — сказала заведующая родильным отделением Ступинской центральной районной клинической больницы Людмила Арзамасцева.

Заведующая родильным отделением рассказывает — такие состояния возникают, если у женщины уже было кесарево сечение. Мария как раз так рожала первого. Вот и попала в группу риска.

Буквально на 15-й минуте ее достали, показали мне, эмоции были непередаваемые! Я заплакала! Мария Репкина жительница Ступина

Девочку тут же доставили в отделение интенсивной терапии. Через пару дней выписали домой. Сами медики о случившемся говорят скромно.

«Мы делаем просто нашу работу, стараемся ее делать хорошо. Я вообще не считаю нашу работу героизмом, мы пришли сюда по призванию», — признается Людмила Арзамасцева.

Мария делится — рожать она должна была 3-го сентября. И очень рассчитывала на подарочный набор «Я родился в Подмосковье». Такой в регионе с начала месяца вручают всем мамам региона. Здесь, в Ступинском роддоме, увесистые коробки ждут своего часа.

Для малышей приготовили много одежды. Здесь пеленки, полотенца, шапочки, ползунки. Есть и вещи «на выход»: семь комбинезонов на разную погоду, набор боди, костюмы. Кроме того, положили комплект постельного белья и много «полезностей» для самих мам. В придачу идут сертификат о прививках, альбом для воспоминаний и список самых полезных адресов. Мария улыбается — родила раньше сентября, с коробкой не вышло. Зато у нее есть кое-что поважней. Женщина не нарадуется, что попала в руки именно этих врачей.