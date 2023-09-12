Общество 12 сентября 2023, 14:16 Профессионализм бортпроводников севшего в поле Airbus отметили в компании «Уральские авиалинии» выпустили благодарность проводникам севшего в поле Airbus РИА «Новости»

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Профессионализм и самообладание бортпроводников севшего в поле Новосибирской области самолета предотвратили панику среди пассажиров. Слова благодарности коллегам опубликовала пресс-служба «Уральских авиалиний».

В сообщении отметили, что бортпроводники грамотно провели инструктаж пассажиров перед экстренной посадкой, а также оперативно оказали помощь во время эвакуации из самолета.

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«Гордимся вашей сдержанностью и выдержкой», — указали в «Уральских авиалиниях».

Пресс-служба опубликовала все личные данные своих сотрудников, которые продемонстрировали высокое качество работы во время аварийной посадки. Старшим бортпроводником рейса работала Дарья Глушкова с десятилетним стажем работы в компании.

Также помощь пассажирам на рейсе оказали Дмитрий Костылев и Дмитрий Рябов, работающие в «Уральских авиалиниях» с 2017 и 2018 годов соответственно. Самой молодой сотрудницей, которая не потеряла самообладания, стала Айша Гумметова. Она работает бортпроводницей с 2021 года.

Пассажиры аварийно севшего рейса в беседе с «360» заявили, что именно действия бортпроводников предотвратили панику. По их словам, экипаж работал профессионально и помог каждому.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле Новосибирской области утром во вторник, 12 сентября. Он выполнял рейс из Сочи в Омск, но сесть в аэропорту назначения не смог из-за отказа гидросистемы.

Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов пояснил, что взлетно-посадочная полоса в Омске не имеет достаточной длины, чтобы совершить экстренную посадку. Поэтому самолет направили в Новосибирск, но не хватило горючего.

В причинах и обстоятельствах аварийной посадки разбираются специалисты Росавиации, Следственного комитета и транспортной прокуратуры.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко пообещал, что представит летчиков самолета к региональным наградам за геройский поступок.