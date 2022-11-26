Общество 26 ноября 2022, 18:26 «Профессионал высшей пробы». В Совфеде назвали Владимира Макея патриотом и товарищем Сенатор Косачев назвал Макея абсолютным профессионалом и патриотом

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Умерший министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей был патриотом и профессионалом высшей пробы. Об это написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он подчеркнул, что хорошо знал Владимира Макея и немало с ним сотрудничал. Вице-спикер Совфеда назвал Макея профессионалом высшей пробы.

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«Профессионал высшей пробы, патриот, надежный товарищ», — сказал сенатор.

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Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале напомнил о партнерстве Владимира Макея с МИД России. Он подчеркнул, что сотрудничали ведомства в непростых условиях геополитического разлома. Министр иностранных дел Белоруссии подходил к своим профессиональным обязанностям творчески.

Карасин назвал Макея верным соратником президента Лукашенко.

«Скорбим по поводу его безвременной кончины вместе с белорусскими коллегами», — заключил парламентарий.

Представителя российского МИД Марию Захарову потрясло сообщение о смерти Макея.