Профессию врача назвали самой опасной в 2020 году

Специалисты сервиса по поиску работы составили рейтинг самых опасных профессий 2020 года. Первую строчку в списке заняли врачи. Медики обошли даже шахтеров, пожарных и военнослужащих.

«По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет врачи впервые оказались на первом месте в рейтинге опасных профессий: ранее их работу называли самой рискованной 2-3% россиян, сегодня — каждый пятый», — привело РИА «Новости» цитату из исследований сервиса поиска работы.

Сейчас 20% жителей страны назвали профессию врача наиболее опасной. За шахтеров проголосовали 10% граждан, а за пожарных — 8%. Работу военнослужащих и спасателей МЧС считают самой опасной по 6% опрошенных. Еще по 4% россиян назвали рискованными профессии водителя, сотрудника правоохранительных органов, а также деятельность политиков.

Кроме того, 2% жителей страны уверены в опасности профессии летчика. Журналисты, преподаватели и саперы попали в список, набрав только по 1% голосов.

«В настоящее время медработники первые в списке в связи с пандемией. Профессия врача — это уже подвиг», — подчеркнули в исследовании.

Открытый опрос россиян проводили в период с 30 июля по 3 августа. Самые опасные профессии перечислили жители 296 населенных пунктов страны.