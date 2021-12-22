Названо 50 востребованных профессий будущего

«Сбер» и Высшая школа экономики представили список 50 профессий, которые будут востребованы в ближайшем будущем. Среди них оказались профессии экоурбаниста, аналитика по процесс-майнингу, биоинформатика и специалиста по транспортному развитию городов. Об этом сообщил РБК.

Всего в списке оказались востребованными профессии в 12 сферах деятельности. Предполагается, что большой спрос на этих специалистов будет в 2022 и 2023 годах.

Здоровье: биоинформатик, менеджер индивидуальных медицинских программ, биоэкономист, нейрореабилитолог, консультант по здоровому долголетию.

Урбанистика: экоурбанист, специалист по транспортному развитию городов, менеджер местного сообщества, геоаналитик.

Финансы: аналитик выручки компании, оценщик технологических инициатив, аналитик по процесс-майнингу, дизайнер бизнес-моделей, архитектор интегрированной отчетности, финтех-эмбеддер.

Информационные технологии: архитектор мультиоблачных решений, нейроинформатик, инженер-робототехник, инженер виртуальной/дополненной реальности.

Кибербезопасность: эксперт по защите персональных данных, исследователь уязвимостей, специалист по противодействию кибермошенничеству, специалист по кибербезопасности облачных сред, специалист по анализу угроз.

Дизайн: UX-исследователь, продуктовый дизайнер, дизайнер нейронных интерфейсов, дизайнер эмоционального опыта, дизайнер голосового интерфейса.

Маркетинг: цифровой маркетолог, нейромаркетолог, консультант по электронному бизнесу, форсайтер.

Логистика: менеджер по логистике и планированию цепей поставок, цифровой логист.

Agile: scrum-мастер, владелец продукта, agile-коуч.

ESG: эксперт по работе с ESG-показателями, специалист по ESG-коммуникациям, менеджер по ESG-трансформации, специалист по климатическим вопросам компании.

Юриспруденция: блокчейн-юрист, техноэтик, специалист по правовому регулированию в фармацевтике и биотехнологиях, юрист в сфере информационных технологий.

Менеджмент в сфере досуга: менеджер по формированию впечатлений, менеджер по управлению доходом в индустрии гостеприимства и туризме, спортивный менеджер, цифровой продюсер.

«Наша задача — обратить внимание бизнеса и общества на те магистральные тренды, которые будут генерировать запросы на новые компетенции, а также навыки быстро изменяющейся цифровой экономики: критическое мышление, ответственность и нацеленность на решение проблем», — сказал первый проректор ВШЭ Леонид Гохберг.