Названы самые востребованные профессии в 2022 году

Эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин перечислил профессии, которые будут самыми актуальными в 2022 году. Об этом сообщило ИА Nation News.

По его словам, будут нужны сотрудники сферы строительства. И люди на вакансии, подразумевающие физический труд, а также управленцы.

«Из-за строительного бума и ограничений по приему на работу мигрантов будет большой спрос на линейный персонал в строительной сфере», — рассказал Машин.

Также он отметил сферу общепита. Эксперт уточнил, что в кафе и ресторанах не хватает сотрудников.

«Продолжится развитие электронной торговли, а значит, будут нужны специалисты в эту сферу. Речь прежде всего идет об IT-специалистах», — добавил Машин.