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    18 января 2022, 20:20

    Названы самые востребованные профессии в 2022 году

    Дарья Морозова

    Эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин перечислил профессии, которые будут самыми актуальными в 2022 году. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Названы самые востребованные профессии в 2022 году

    По его словам, будут нужны сотрудники сферы строительства. И люди на вакансии, подразумевающие физический труд, а также управленцы.

    «Из-за строительного бума и ограничений по приему на работу мигрантов будет большой спрос на линейный персонал в строительной сфере», — рассказал Машин.

    Также он отметил сферу общепита. Эксперт уточнил, что в кафе и ресторанах не хватает сотрудников.

    «Продолжится развитие электронной торговли, а значит, будут нужны специалисты в эту сферу. Речь прежде всего идет об IT-специалистах», — добавил Машин.