Профессии SMM-специалиста и таргетолога назвали невостребованными в будущем в России

Эксперт по трудоустройству и реализации карьеры Гарри Мурадян считает, что уход с российского рынка многих зарубежных компаний приведет к такому, что такие профессии как SMM-специалист и таргетолог станут невостребованными в ближайшем будущем. Об этом написала «Газета.ru».

«Они реально, скорее всего, будут не нужны. Классическая история, связанная с колл-центрами и службой поддержки, — да, это есть, но, опять же, это будет не очень востребовано, потому что ушедшие с рынка крупные игроки выплескивают огромную армию дешевых специалистов. В этом сегменте цены будут падать», — отметил Мурадян.

В новых реалиях резко увеличится спрос на IT-специалистов, среди которых будет наблюдаться большой дефицит. При этом освоить эту профессию, на взгляд Мурадяна, можно за полгода, а зарабатывать на ней 120 тысяч в месяц.

Также возрастет потребность в юриспруденции, малом предпринимательстве, бухгалтерии и инженерии.