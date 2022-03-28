Профайлер-полиграфолог Людмила Саулина рассказала, можно ли обмануть полиграф

Детектор лжи в теории возможно обмануть, однако процедуру тестирования человек на полиграфе проводит опытный специалист, который хорошо разбирается в человеческих эмоциях и может заметить подвох, передала «Вечерняя Москва». О том, как это работает, изданию рассказала профайлер--полиграфолог Людмила Саулина.

«Хотя полиграф — это и машина, но высокотехнологичная. Есть люди, которые думают, что, если дышать определенным образом и реагировать на все подряд, то смогут ее обмануть. Но полиграфолог увидит, что цепь обычных реакций искажена. Полиграф показывает, когда человек наглотался таблеток или покурил травку. Мне, например, приходилось просить людей разуваться, потому что они приходили на полиграф с кнопкой в ботинке. Все эти ухищрения видны. Обмануть полиграф можно, но полиграфолога нельзя», — рассказала специалист.

Она добавила, что полиграф работает с фактами, но не с человеческими эмоциями. По словам Саулиной, к ней периодически обращаются люди, желающие разобраться в собственных чувствах — например, девушка хотела с помощью полиграфа выяснить, любит ли она бывшего парня. Однако машина может помочь найти правду только тогда, когда ее знает сам человек, подвергающийся проверке.