Общество 11 марта 2024, 14:11 Профайлер Давыдов: самые мужественные образы созданы в советских фильмах о ВОВ

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Самые мужественные образы, на примере которых стоит воспитывать настоящих патриотов, созданы в советских и российских фильмах про Великую Отечественную войну. Об этом рассказал профайлер Денис Давыдов в беседе с News.ru.

По словам эксперта, в числе таких кинокартин — «Судьба человека», «А зори здесь тихие», «Они сражались за Родину». Также мужественные образы появляются в фильмах «Два бойца», «Фронт без флангов», «На всю оставшуюся жизнь».

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Кроме того, патриотов можно воспитывать на примере картин «Офицеры», «Жаворонок», «Хроника пикирующего бомбардировщика» и других, отметил Давыдов.