Общество 31 декабря 2022, 04:54 Проезд в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь сделали бесплатным Мэрия Москвы: проезд в транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным РИА «Новости»

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Общественный транспорт в Москве будет ходить всю новогоднюю ночь. Горожанам и гостям столицы не придется платить за проезд, сообщили в пресс-службе мэрии. В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве работает метро, МЦК, наземный транспорт.

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд будет бесплатным. Пассажиры метро в полночь смогут увидеть видеообращение президента России Владимира Путина. На эскалаторах будут звучать поздравления Сергея Безрукова, Димы Билана, Клавы Коки и других популярных исполнителей.

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Последний день 2022 года ожидается теплым — в Москве температура воздуха составит -1 градус. Погода благоволит к тем, кто хочет гулять в новогоднюю ночь. Ранее сообщалось, что на дне Пироговского водохранилища появилась елка.

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