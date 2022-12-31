31 декабря 2022, 04:54
Проезд в общественном транспорте Москвы в новогоднюю ночь сделали бесплатным
Мэрия Москвы: проезд в транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Общественный транспорт в Москве будет ходить всю новогоднюю ночь. Горожанам и гостям столицы не придется платить за проезд, сообщили в пресс-службе мэрии. В ночь с 31 декабря на 1 января в Москве работает метро, МЦК, наземный транспорт.
С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд будет бесплатным. Пассажиры метро в полночь смогут увидеть видеообращение президента России Владимира Путина. На эскалаторах будут звучать поздравления Сергея Безрукова, Димы Билана, Клавы Коки и других популярных исполнителей.
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Последний день 2022 года ожидается теплым — в Москве температура воздуха составит -1 градус. Погода благоволит к тем, кто хочет гулять в новогоднюю ночь. Ранее сообщалось, что на дне Пироговского водохранилища появилась елка.
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