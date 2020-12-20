Проезд в метро Москвы и на МЦК в новогоднюю ночь станет бесплатным

Проезд в метро и на МЦК в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом заявили власти Москвы.

«По традиции для москвичей мы украсим весь московский транспорт, а проезд в Мосметро и на МЦК будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Бесплатными станут и парковки — с 1 по 9 января», — сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

С 21 декабря на Кольцевой линии метро запустят новогодний поезд, а трамваи и электробусы украсят гирляндами. На станциях метро и остановках общественного транспорта, а также в автобусах повесят копии картин из Третьяковской галереи.

«Мы приготовили целую серию мероприятий и приятных подарков: это и особенные карты „Тройка“, множество фотозон, приятные сувениры, квесты и конкурсы, мастер-классы, онлайн-концерты, аудиопоздравления артистов и специальный новогодний мерч. Дед Мороз откроет на Северном речном вокзале свою резиденцию, а само здание вокзала украсит волшебная праздничная подсветка», — добавил Ликсутов.

Ликсутов отметил, что традицию установки «транспортных» елок в этом году продолжат, но вместо пяти поставят шесть. Новогодние деревья будут радовать жителей и гостей города в здании Северного речного вокзала, во дворе Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, на Садовом кольце, рядом с Театром Табакова, на Петровке, в Лужниках и у павильона МЦД на Киевском вокзале.

До 31 января, по словам главы департамента, на площади Киевского вокзала работает выставка картин русских художников XIX–XX веков с видами Москвы и Подмосковья.