Общество 06 марта 2023, 18:54 Проезд по мосту, который соединит берега Нижегородской и Владимирской областей, откроют в мае

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Сквозной проезд по мосту, который соединит Нижегородскую и Владимирскую области через реку Оку, откроют в мае текущего года. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Мост через Оку станет единственным вантовым мостом на строящейся скоростной автомагистрали М12.

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Отмечается, что берега двух областей соединят в районе города Мурома. Участие в строительстве моста принимают около тысячи человек, работы по возведению ведутся круглосуточно.

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