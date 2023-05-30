Общество 30 мая 2023, 15:00 Проезд на Московской канатной дороге 1 июня сделают бесплатным для детей Бесплатный проезд по канатной дороге в Москве организуют для детей 1 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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В День защиты детей, 1 июня, дети до 14 лет смогут бесплатно кататься на канатной дороге на Воробьевых горах. Какие еще мероприятия ждут подростков, рассказали в пресс-службе спортивно-развлекательного комплекса.

При себе необходимо иметь документ, который подтвердит возраст ребенка.

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Также в рамках праздника на Воробьевых горах пройдут мастер-классы по роликам и скейт-бордам, развлекательные эстафеты, сдача нормативов ГТО и многое другое.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на каких еще площадках города пройдет День защиты детей. Одной из них станет ВДНХ, где в Зеленом театре выступят звезды классической сцены вместе с юными артистами. На Главной и Центральной аллеях пройдут цирковые и анимационные шоу, выступления духовых оркестров и ансамблей.

Кроме того, на Цветном бульваре пройдут шествия сказочных персонажей и тематические мастер-классы.