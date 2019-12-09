Проезд на Московских центральных диаметрах стал платным

Период бесплатного проезда на электричках Московских центральных диаметров (МЦД) закончился, с 9 декабря нужно пользоваться проездными. Об этом рассказали в Центральной пригородной пассажирской компании.

«Турникеты проверены и готовы к запуску обновленной билетной системы», — сообщила компания в Twitter.

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В пресс-службе добавили, что перед этим было запущено «финальное полномасштабное тестирование» всех турникетов, «чтобы у пассажиров не возникло проблем с оплатой проезда».

Турникеты работают с картами «Тройка», «Тройка-Стрелка», а также социальными проездными. Пассажиры могут бесплатно пересаживаться на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого нужно приложить карту на входе и выходе со станций МЦД.

Два Московских центральных диаметра — МЦД-1 и МЦД-2 — запустили в конце ноября. Это быстрые электрички, связывающие Москву и ближнее Подмосковье.