08 июня 2023, 10:38
Проекты строительства пяти новых объектов одобрили в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты строительства пяти новых объектов в столице
В столице одобрили проекты строительства пяти разных объектов, которые позволят создать более 500 новых рабочих мест, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Среди них:
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— Центр подготовки сборных команд России по баскетболу, расположенный в Кокошкино;— Логистический парк в Молжаниновском районе; — Детский сад в районе Царицыно; — Центры инноваций и импортозамещения, находящиеся в поселении Рязановское.
Общая площадь объектов составит 44,6 тысячи квадратных метров.
Все проекты будут реализованы за счет инвестиций девелоперов в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда.
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Власти Москвы предоставят налоговые льготы инвесторам, вложившим средства в строительство. Таким образом, в различных районах города построят необходимую инфраструктуру, которая поможет местным жителям найти работу рядом с домом.
Строительство
Рабочие места
Работа
Сергей Собянин
Москва 2023
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