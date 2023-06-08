Общество 08 июня 2023, 10:38 Проекты строительства пяти новых объектов одобрили в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты строительства пяти новых объектов в столице Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице одобрили проекты строительства пяти разных объектов, которые позволят создать более 500 новых рабочих мест, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди них:

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— Центр подготовки сборных команд России по баскетболу, расположенный в Кокошкино;

Общая площадь объектов составит 44,6 тысячи квадратных метров.

Все проекты будут реализованы за счет инвестиций девелоперов в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Сергей Собянин Мэр Москвы

Власти Москвы предоставят налоговые льготы инвесторам, вложившим средства в строительство. Таким образом, в различных районах города построят необходимую инфраструктуру, которая поможет местным жителям найти работу рядом с домом.