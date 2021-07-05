Проекты RT попали в шорт-листы на фестивале «Каннские львы»
На международном фестивале «Каннские львы» жюри отметило несколько проектов RT.
Среди отмеченных работ телеканала — проект #Romanovs100, приуроченный к 100-летию со дня расстрела царской семьи, мультимедийный проект #СтраницыПобеды, рассказывающий историю Великой Отечественной войны и документальный VR-фильм «Уроки Аушвица».
«Каннские львы» — это престижный международный фестиваль рекламы. Представители крупнейших брендов и рекламных мировых агентств входят в жюри конкурса.