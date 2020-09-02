Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект
До 15 сентября Минтрансу, при подготовке предложений по продлению комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) до 2030 года, следует проработать вопрос включения этого нового федерального проекта, пишет газета «Коммерсант».
В Минтрансе, как указано в материале, сообщили, что вопрос реализации проекта «Южный кластер» и включения его в состав КПМИ находится в проработке, но окончательных решений по нему пока не принято. В ведомстве также подчеркнули, что «финансированием из федерального бюджета проект сейчас не обеспечен».
Сейчас железная дорога проходит вдоль черноморского побережья. В рамках подготовки инфраструктуры к Олимпиаде-2014 она была модернизирована. В частности, пропускная способность линии Сочи—Туапсе была расширена. По проекту, железнодорожное полотно должны отодвинуть от побережья вглубь материка. Некоторые эксперты считают, что это лишит привлекательности маршруты дальнего следования с остановками в небольших поселках.
Параллельно ведется проработка маршрута дублера автотрассы Джубга—Сочи. Этот маршрут узкий и на нем много участков с серпантином, там часто возникают пробки.
Проект предусматривает строительство прямой четырехполосной трассы. Предполагалось проложить значительную ее часть в туннелях. Этот проект в 2018 году оценивался в 1,6 триллиона рублей, его признали слишком дорогим. О намерении создать более экономный вариант заявлял Минтранс.