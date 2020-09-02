Проекты дорожного строительства на Кубани могут попасть в нацпроект

Проекты масштабного дорожного строительства на черноморском побережье, а именно перенос железной дороги и строительство дублера автотрассы Джубга-Сочи, могут внести в комплексный план модернизации инфраструктуры.

До 15 сентября Минтрансу, при подготовке предложений по продлению комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) до 2030 года, следует проработать вопрос включения этого нового федерального проекта, пишет газета «Коммерсант».

В Минтрансе, как указано в материале, сообщили, что вопрос реализации проекта «Южный кластер» и включения его в состав КПМИ находится в проработке, но окончательных решений по нему пока не принято. В ведомстве также подчеркнули, что «финансированием из федерального бюджета проект сейчас не обеспечен».

Сейчас железная дорога проходит вдоль черноморского побережья. В рамках подготовки инфраструктуры к Олимпиаде-2014 она была модернизирована. В частности, пропускная способность линии Сочи—Туапсе была расширена. По проекту, железнодорожное полотно должны отодвинуть от побережья вглубь материка. Некоторые эксперты считают, что это лишит привлекательности маршруты дальнего следования с остановками в небольших поселках.

Параллельно ведется проработка маршрута дублера автотрассы Джубга—Сочи. Этот маршрут узкий и на нем много участков с серпантином, там часто возникают пробки.

Проект предусматривает строительство прямой четырехполосной трассы. Предполагалось проложить значительную ее часть в туннелях. Этот проект в 2018 году оценивался в 1,6 триллиона рублей, его признали слишком дорогим. О намерении создать более экономный вариант заявлял Минтранс.