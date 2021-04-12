Проекция портрета Гагарина появилась на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге

Проекция портрета советского космонавта Юрия Гагарина появилась на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге. Гостям и жителям города показали хронику запуска космического корабля «Восток-1», написал сайт «Петербургский дневник».

Помимо прочего, на проекции можно было увидеть легендарного конструктора ракет Сергея Королева, который руководил запуском ракеты. Сопровождалась акция музыкой из кинофильма «Укрощение огня». Мост развели под симфоническую музыку первый раз в этом году.

«Я безумно люблю этот проект, эту идею развода мостов под музыку. Это всегда так здорово и трепетно, и мне очень приятно, особенного когда звучит музыка Андрея Павловича. „Укрощение огня“ — это наша история», — отметила дочь композитора Андрея Петрова Ольга.

Акция прошла в рамках проекта «Поющие мосты», который проводится с 2016 года.